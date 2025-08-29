Люди погибли в собственных квартирах и по дороге в бомбоубежище.

В четверг, 28 августа, Россия нанесла мощный ракетный удар по столице Украины. В результате атаки погибли более двух десятков человек. Среди жертв - дети, студенты, врачи и деятели культуры. Мемориальный проект "Их убила Россия" в Facebook обнародовал некоторые имена погибших, чьи жизни были оборваны этой трагедией.

Одними из первых известных жертв стали двухлетняя Ангелина и ее 24-летняя мама Надежда. Их смерть стала олицетворением жестокости войны, которая уничтожает самое ценное - семьи.

Среди погибших - 14-летний школьник Назарий Коваль, ученик 8-Б класса киевского лицея №127. Для одноклассников и учителей его потеря стала неописуемым ударом. В заведении говорят, что Назарий был искренним, открытым и жизнерадостным подростком, всегда готовым поддержать друзей и поделиться хорошим настроением.

Еще одной жертвой стала 17-летняя студентка энергетического колледжа Марина Гришко, дочь военного. Девушку называли нежной, творческой и очень светлой личностью. Преподаватели и друзья вспоминают ее как ту, которая всегда вдохновляла, находила доброе слово для каждого и видела красоту даже в мелочах.

Во время удара погибла и киевлянка Яна Шаповал. Она жила вместе с семьей на пятом этаже дома, оказавшегося под вражеским обстрелом. Спасти удалось ее мужа и 11-летнего сына Максима, но жизнь Яны остановилась под обломками. Ее подруга призналась, что еще до подтверждения имела страшное предчувствие, а новость о гибели Яны стала для всех знакомых и близких невыносимым ударом.

Также стало известно о смерти врача-невролога городской клинической больницы №1 Оксаны Процюк. Коллеги называли ее чрезвычайно преданным своей профессии специалистом, которая всегда была рядом, когда нужна была помощь:

"Она не просто направляла нашу команду, а вдохновляла нас каждый день! Ее путь был полон любви к жизни и стремления помочь каждому, кто обращался!"

Среди погибших оказалась и Вера Тулупова - хранительница Ансамбля народной песни и бытового танца "Громица" и пожилая жительница Дарницы Мария Приймак, жившая в доме, куда попала ракета. Ее дочь Валентина рассказала, что нашла возле завалов телефон и медицинские документы матери. Вместе с мамой она потеряла еще нескольких близких и друзей, которые погибли в тот же день.

Еще одной жертвой российского удара стала киевлянка Елена Чалая. Женщина направлялась в укрытие, но не успела спрятаться - смертельные обломки настигли ее прямо на улице. Подруги описывают Елену как жизнерадостного человека, который всегда поддерживал других, помогал пожилым соседям и дарил людям тепло. Ее внезапная смерть стала страшным потрясением для родных и знакомых.

Детали последней атаки РФ по Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 28 августа Россия нанесла массированный удар по Украине дронами и ракетами, в частности, по Киеву. По состоянию на утро 29 августа было известно, что всего в столице погибли 23 человека, среди них - четверо детей. Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага сообщила, что сейчас есть 4 неопознанных тела и 7 человек, которые не выходят на связь. Поэтому, пока продолжается ликвидация последствий российской атаки в Киеве.

Также мы писали, что начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сказал, что произошла одна из самых массовых атак. Враг запустил 629 средств воздушного нападения. Среди них - аэробаллистические ракеты "Кинжал", ракеты воздушного базирования Х-101, "Искандеры". Украинским военным удалось уничтожить большинство целей, в том числе 18 из 20 Х-101 и 7 из 9 баллистических ракет. К сожалению, две ракеты перехватить не удалось - произошло прямое попадание в жилой дом.

