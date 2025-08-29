В августе певица выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке.

Украинская певица Настя Каменских оказалась в центре скандала после концертов в США. Сначала ее критиковали за исполнение русскоязычных хитов, а сейчас в сети вирусится видео с ее заявлением о языке, которое также многих разозлило и удивило.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке ты общаешься. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь. Самое главное чувство в мире - любовь", - сказала Настя по-русски со сцены в Майами.

Известно, что в августе певица выступила в Чикаго, Майами и Нью-Йорке. На концертах она исполняла свои композиции на русском языке, в частности "Это моя ночь", "Красное вино" и "Попа как у Кем".

Стоит отметить, что в одном из интервью в 2022 году Настя Каменских заявляла, что больше не будет петь на русском и осуждала присутствие российских исполнителей в музыкальных чартах во время войны. Сейчас же исполнение своих русскоязычных хитов певица объясняет тем, что хочет быть понятной для слушателей, которые поддерживают Украину, но не владеют украинским.

Хотя уже в 2023 году в еще одном интервью Каменских заявила, что в Украине исполнять песни на русском языке не будет, однако на заграничных выступлениях такое допускает.

Вас также могут заинтересовать новости: