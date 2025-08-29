Певица эмоционально отреагировала на недавние обстрелы столицы.

Известная украинская певица Джамала эмоционально отреагировала на обстрелы Киева. Артистка сообщила о переносе своего концерта.

В ночь на 28 августа россияне атаковали столицу Украины баллистическими ракетами и дронами, из-за чего погибли по меньшей мере 23 человека. На болезненные новости отреагировали многие украинские артисты, в том числе и Джамала. В своем Instagram певица выразила соболезнования жертвам обстрела:

"Я сочувствую всем, кто пострадал, и всем, кто потерял близких".

Оказалось, что на 29 августа у Джамалы был запланирован концерт в Киеве. Но поскольку именно в этот день объявили День траура, артистка решила перенести событие. Она заверила поклонников, что, несмотря на изменение даты, все приобретенные билеты остаются в силе.

"Хотела, чтобы завтрашний концерт стал по-настоящему особенным, но, как всегда, страна-террорист внесла свои коррективы. Я сочувствую всем, кто пострадал, и всем, кто потерял близких. К сожалению, мы не можем провести концерт 29 августа. Концерт переносится на 31 августа, все билеты действительны", - написала исполнительница.

Напомним, что недавно в сети развернулся скандал вокруг концерта в Софиевской Борщаговке, который состоялся в день масштабного обстрела столицы. На критику ответил один из приглашенных артистов YAKTAK.

