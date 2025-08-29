Критики в восторге от нового фильма Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун в главной роли.

Черная комедия-триллер "Бугония" Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун в главной роли стала настоящей сенсацией Венецианского кинофестиваля-2025. Лента сорвала шестиминутные овации. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Вчера, 28 августа, состоялся показ научно-фантастического фильма "Бугония" в рамках конкурсной программы 82-го Венецианского кинофестиваля. На премьере присутствовали Лантимос и Стоун, а также их коллеги по фильму Джесси Племонс и Эйдан Делбис. Лента потрясла и восхитила зрителей фестиваля, которые в течение двух часов не сдерживали свои эмоции. По завершению публика стоя аплодировала создателям комедии.

В сети уже появились первые отзывы после просмотра "Бугонии". В частности своими впечатлениями поделился кинокритик издания The Hollywood Reporter. Он отметил, что даже знакомый с оригиналом 22-летней давности зритель не останется равнодушным:

"Зрители, которые знакомы с корейской научно-фантастической комедией 2003 года, написанной и снятой Чан Чжун Хваном, будут в явном невыгодном положении с точки зрения сюрпризов. Но для тех, кто впервые смотрит американский римейк, здесь есть множество странных поворотов сюжета, взрывной жестокости, вспышек нелепой комедии и сатирических "уколов". В любом случае, удовольствие от просмотра Эммы Стоун и Джесси Племонса в ролях руководителя крупной фармацевтической компании и конспиролога-хиппи является достаточным вознаграждением".

Напомним, что действие фильма "Бугония" разворачивается вокруг успешного гендиректора Мишель, которую однажды похищают два помешанных конспиролога. Они убеждены, что женщина является инопланетянином, который прибыл уничтожить планету Земля.

На днях в сети появился первый трейлер "Бугонии". Показ ленты в украинских кинотеатрах стартует с 30 октября.

