Американская певица Сабрина Карпентер, которая известна по хитам "Espressо" и "Please Please Please Please", презентовала новый альбом под названием "Man's Best Friend".

Как пишет издание Variety, это седьмая пластинка артистки, которая состоит из 12 треков. Ее уже успели высоко оценить слушатели и известные американцы.

"Все могут слушать такой альбом в одиночестве и находить что-то, что заставляет их улыбаться и смеяться над самим собой", - высказался телеведущая Гейл Кинг.

Сама же Карпентер написала об альбоме так:

"Man's Best Friend" уже вышел! Как здорово создать что-то из чистого вдохновения и без всякого давления. Не думаю, что у меня были лучшие воспоминания о создании чего-то раньше. Я записала весь альбом с тремя моими лучшими и самыми гениальными друзьями: Эми, Джеком и Джоном. И если бы я могла вернуть время назад и пережить эти воспоминания, я бы это сделала. Нам было так весело! И вы можете это слышать! Это настоящая вечеринка для разбитого сердца, празднование разочарования! Это смех над собой и своим плохим выбором, когда все рушится, это размышления о том, как верность и любовь всегда возвращают тебя до последнего".

Кстати, Сабрина также выпустила яркое видео на песню "Tears", которая входит в пластинку.

Что известно о Сабрине Карпентер

Сабрина сыграла в сериале "Истории Райли", а также активно выпускает музыкальные альбомы. В 2024 году композиции "Espresso" и "Please Please Please Please" возглавили Billboard Global 200, а еще заняли третье и первое место в Billboard Hot 100. До выпуска нового альбома Карпентер представила сингл "Manchild", который долгое время держался на первой строчке музыкальных чартов США.

