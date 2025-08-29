Создайте идеальный плейлист для долгих осенних вечеров.

Этой осенью Netflix подготовил для зрителей щедрую порцию сериальных премьер и проверенных хитов, которые прекрасно впишутся в уютные вечера под пледами.

Сентябрь откроет сезон мрачных триллеров, готических драм и исторических саг, которые точно заинтересуют украинских зрителей. УНИАН собрал самые громкие из них:

3 сентября выйдет вторая часть 2 сезона проекта, который подарил новую жизнь образу юной Уэнздей Адамс. Сюжет вращается вокруг обучения девушки в академии "Невермор", где под слоем чудаковатого юмора скрывается атмосфера настоящего детективного триллера.

Главная звезда - Дженна Ортега, которая благодаря этой роли стала одной из самых заметных актрис своего поколения. В сериале также играют Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гузман и Кристина Риччи, известная фанатам еще по классическим фильмам о семье Адамс. Кроме того, ожидается появление Леди Гаги, которая создала для сериала новый саундтрек.

18 сентября можно будет ознакомиться с триллером, который расскажет историю двух братьев. Мужчины встречаются после долгой разлуки, но вместо примирения их жизнь погружается в водоворот темных дел.

Джейсон Бейтман ("Озарк", "Ночные игры") исполняет роль брата-аутсайдера, в то время как Джуд Лоу ("Новый папа", "Близость") играет владельца ночного клуба, который пытается удержать свой бизнес и семью от разрушения.

В актерский состав также вошли обладатель "Оскара" Трой Коцур, Клеопатра Коулман и Джанкарло Эспозито, известный по "Во все тяжкие".

"Алиса в Пограничье"

Для любителей азиатского кино Netflix подготовил продолжение культового японского сериала. 25 сентября выйдет новый сезон, в котором главных героев Арису (Кенто Ямазаки) и Усаги (Тао Цукия) снова втягивают в смертельные игры.

Сериал сочетает атмосферу "Игры в кальмара" с философскими подтекстами о ценности жизни и дружбы. Первые два сезона получили положительные отзывы - второй даже собрал более 89% положительных оценок на Rotten Tomatoes.

Завершает подборку историческая драма от создателя "Острых козырьков", которая тоже выйдет 25 сентября. События переносят зрителей в XIX век, когда после смерти основателя знаменитой пивоварни Guinness его дети вступают в жестокую борьбу за наследство.

Сериал обещает показать не только интриги и конфликты внутри семьи, но и широкую картину Ирландии и Нью-Йорка того времени. В главных ролях - Луи Партридж, который прославился после "Энолы Холмс", и Энтони Бойл ("Черная птица").

Атмосферная костюмированная драма сочетает исторические факты с художественным вымыслом, обещая стать одной из самых громких новинок сентября.

