Исполнитель извинился перед украинцами.

Украинский певец Ivan Navi (настоящее имя - Иван Сяркевич) прокомментировал свое участие в концерте в Киеве 28 августа, в день массированного удара России по столице.

"К сожалению, мы живем в тотальной трагедии, когда атаки на наши города все чаще и масштабнее. Я понимаю триггерность этого концерта, ведь, как и все артисты, постоянно взвешиваю, а что сейчас будет важнее в этой ситуации. И этот выбор будет тяжелым вплоть до окончания войны. Не снимаю с себя ответственности за участие и прошу прощения у всех, кого это задело", - написал певец в Instagram.

Он надеется, что люди на концерте смогли отвлечься после страшной ночи, которую провели в укрытиях.

Также певец подчеркнул, что концерт был благотворительным и предусматривал сбор средств на восстановление палат в киевском военном госпитале. По его словам, артистам удалось собрать более полумиллиона гривень.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в день кровавого обстрела в Киеве остановили масштабный концерт, на котором выступали Ivan Navi и YAKTAK.

Комментируя свое участие в концерте, певец YAKTAK заявил, что выступление было благотворительным, поэтому организаторы решили его не отменять.

