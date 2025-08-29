Он призвал прекратить финансирование "миллиардеров-фашистов".

Легендарный канадско-американский рокер Нил Янг снова обратился к политике в своем творчестве, выпустив новую песню "Big Crime", в которой резко критикует президента США Дональда Трампа.

Как передает The Guardian, в композиции он с группой Chrome Hearts поет: "В Вашингтоне, в Белом доме, совершено серьезное преступление", намекая как на предыдущие юридические проблемы Трампа, так и на его нынешние действия в Вашингтоне, включая объявление "криминального чрезвычайного положения", контроль над полицией и привлечение Национальной гвардии.

Напомним, в августе политик объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение, мотивируя это необходимостью борьбы с "неподконтрольной" преступностью и обеспечением безопасности федеральных учреждений. Этот шаг вызвал много споров.

Видео дня

"Не нужны фашистские правила / не нужны фашистские школы / не нужны солдаты на улицах", - поет Янг, призывая "очистить Белый дом" и прекратить финансирование "миллиардеров-фашистов". В песне также прозвучал его отклик на лозунг Трампа "Make America Great Again": "No more great again".

Критика Трампа

Как известно, Нил Янг не впервые выступает против Трампа в песнях. В 2020 году он обновил свою композицию 2006 года "Lookin' for a Leader", добавив строки о тогдашнем президенте.

Песня "Rockin' in the Free World", которую Трамп использовал на избирательных митингах 2015 и 2020 годов, также становилась предметом судебных споров.

Янг, который имеет двойное гражданство США и Канады, не скрывает своей неприязни к Трампу, называя его "позором для страны". В 2025 году музыкант выразил опасения, что его критика может помешать ему вернуться в США после концертов в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: