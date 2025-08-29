Звезда "Поймать Кайдаша" рассказал, как чувствует себя сейчас.

Украинский актер Григорий Бакланов, известный по ролям в сериалах "Поймать Кайдаша", "Любовь и пламя" и "Ничто не случается дважды", неожиданно оказался в больнице. В своем блоге в Instagram он показался под капельницей.

Артист театра и кино выложил в stories фото из больничной палаты. Он ошеломил поклонников кадром с катетером в руке, но при этом призвал их беречь себя.

"И такое бывает. Берегите себя. А именно - вовремя делайте обследование", - написал Григорий.

Бакланов не раскрыл детали того, что именно с ним случилось. Однако, очевидно, что врачи провели определенные медицинские процедуры.

Позже актер вышел на связь и поблагодарил поклонников за теплые слова поддержки. Он также отметил, что уже чувствует себя лучше и даже успел вернуться к работе.

"Друзья, спасибо за поддержку. Извините, что напугал. Все хорошо (наши врачи действительно лучшие)... и за день уже смог выписаться. Запланированные события не отменяются и не переносятся. Мы все сможем", - подчеркнул Бакланов.

Недавно звезда комедийного сериала "Поймать Кайдаша" впервые рассказал о новых отношениях после развода с Анастасией Цимбалару. Григорий Бакланов отметил, что уже длительное время встречается с новой избранницей, рядом с которой чувствует себя счастливым.

