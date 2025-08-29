Его жена и дети останутся в Соединенных Штатах Америки.

Принц Гарри возвращается в Великобританию и впервые с февраля 2024 года встретится со своим отцом, королем Чарльзом III.

Как передает Mirror, визит запланирован на 8 сентября. Дата совпадает с третьей годовщиной смерти королевы Елизаветы II и посещением Гарри благотворительного события WellChild Awards, которое он поддерживает. По данным источников издания, обе стороны стремятся провести встречу конфиденциально.

В то же время отношения Гарри с братом, принцем Уильямом, остаются напряженными. Уильям якобы отклонил любые попытки примирения, ссылаясь на повторные публичные конфликты и отсутствие доверия к Гарри и Меган Маркл:

"После 20 месяцев разлуки и продолжения лечения королем, кажется, что пришло время сделать этот шаг. Речь идет не о больших жестах или официальных встречах, а о простом личном разговоре между отцом и сыном. Приоритетом является приватность и достоинство, а также обеспечение возможности для дальнейшего диалога. Что касается Гарри и Уильяма, то любая возможность примирения между ними была отвергнута сразу".

По данным издания, жена принца и их дети останутся в Калифорнии. Король Чарльз III не видел внуков с июня 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что помощники принца Гарри и Меган Маркл активно ведут переговоры с королевской семьей. Сейчас стороны не могут достичь соглашения, поскольку каждая имеет свои требования.

