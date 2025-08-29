К сожалению, двое актеров звездного каста уже умерли.

Сериал "Зачарованные" стал настоящим феноменом конца 90-х - начала 2000-х. В Украине его показывали по телевидению в прайм-тайм, и зрители каждый вечер следили за приключениями сестер Холливелл.

В мире его называют культовым шоу, которое соединило магию, драму и семейные ценности. Прошло более двадцати лет с премьеры, но интерес к актерам сериала не угасает и фанаты до сих пор следят за тем, как сложились их судьбы.

Алисса Милано (Фиби Холливелл)

После "Ведьм" актриса не исчезла с экранов. Она снималась в сериалах "Любовницы", "Insatiable" и других, а также активно занималась продюсированием и политической деятельностью, став голосом движения #MeToo.

Сегодня Алиса продолжает в свете софитов, хотя теперь ее узнают не только как очаровательную Фиби, но и как активистку и писательницу (книга "Safe At Home: Confessions of a Baseball Fanatic"). Она замужем за агентом по талантам Дэвидом Буглиари, вместе супруги воспитывают сына и дочь.

Актриса неоднократно выступала в поддержку Украины в войне с Российской Федерацией, а в прошлом году стала амбассадором UNITED24 в направлении "Образование и наука".

Холли Мари Комбс (Пайпер Холливелл)

Ее героиня Пайпер - та, что всегда держала семью вместе. В реальной жизни Холли тоже сохранила близость к фанатам и коллегам. После "Ведьм" она сыграла в сериале "Милые обманщицы", а также занималась продюсированием.

Сегодня актриса больше времени проводит с семьей, однако иногда участвует в фан-конвенциях, даря поклонникам теплые встречи. У нее есть трое сыновей.

Роуз МакГавен (Пейдж Мэттьюз)

Присоединившись к шоу после выхода Шеннен Доэрти, она быстро завоевала сердца зрителей. Позже Роуз активно снималась в кино, среди самых известных ее работ - фильмы Квентина Тарантино и Роберта Родригеса "Planet Terror" и "Death Proof". Впоследствии она стала одной из главных фигур в движении #MeToo, открыто выступив против харассмента в Голливуде.

МакГавен родилась в Италии, в семье американцев: отца Дэниела, художника и активиста, и матери Терри, писательницы французского происхождения. Ее отец был лидером итальянского отделения религиозной общины "Дети Божьи", поэтому девушка провела первые годы жизни в коммунах этой организации. В своей автобиографии "Brave" Роуз подробно описала свое детство в секте, в частности жестокие методы воспитания и ограничения свободы.

Брайан Краузе (Лео Вает)

После шоу карьера актера продолжилась, но без громких ролей. Теперь Брайан участвует в фан-подкасте "The House of Halliwell" вместе с Холли и другими коллегами.

Был женат на модели Бет Брюс, их сын, Джеймен Краузе, родился в 1996 году. Пара развелась в 2000 году.

Сегодня "Зачарованные" остаются частью телевизионной истории, а герои сериала - навсегда в сердцах зрителей. Но, к сожалению, очаровательная Прю (Шеннен Доэрти) и харизматичный Коул (Джулиан МакМэхон) уже ушли из жизни, оставив после себя лишь светлые воспоминания и магию, которую они подарили миллионам.

Шеннен Доэрти (Прю Холливелл)

Ее уход из сериала стал шоком для зрителей. После "Ведьм" она еще успела сняться в нескольких проектах, в том числе в "90210". Она также выступала в поддержку Украины в войне с российскими оккупантами.

Последние годы жизни Шеннен мужественно боролась с раком и делилась своей историей с фанатами, вдохновляя их своей силой. В 2024 году актриса ушла из жизни, оставив после себя память о Прю - самой сильной и одновременно самой уязвимой сестре.

Джулиан МакМэхон (Коул Тернер)

Его харизматичный демон Коул стал едва ли не самым любимым персонажем сериала. После "Ведьм" актер блестяще проявил себя в сериале "Nip/Tuck" и в фильме "Фантастическая четверка", где сыграл Доктора Дума. К сожалению, в 2024 году Джулиан умер после длительной борьбы с раком. Для фанатов это стало огромной потерей.

Последней женой Джулиана была Келли Паниагуа, австралийская модель, телеведущая и актриса. У пары не было общих детей, однако у актера была дочь Мэдисон от предыдущего брака с актрисой Брук Бернс.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как сложилась жизнь главной звезды культового сериала "Ксена: принцесса-воин" Люси Лоулесс.

