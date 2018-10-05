Памяти жертвам Голодомора в Украине

23 ноября 2018 года Украина отметит печальную дату своей истории- 85 годовщину Голодомора. Во всем мире все больше стран признают Голодомор 1932- 1933 года актом геноцида. В июле 2018 года штат Огайо стал 12 штатом США, признавшим Голодомор. Европарламент признал Голодомор преступлением против человечества, соответствующие постановления приняли ООН и Генеральная ассамблея ЮНЕСКО.

Украине важно восстановить историческую справедливость и сохранить память о трагедии. Памятники и мемориалы- это память всего человечества о белых и черных страницах истории. Самый первый памятник Голодомору в Украине был открыт еще в 1983 году в Канаде. В ноябре 2008 года, к 75 годовщине Голодомора, Президент Украины, при участии президентов европейских государств, руководителей зарубежных парламентов и международных организаций открыл Мемориальный комплекс «Свеча памяти» в Киеве. Строительство известного, уже всеми миру, мемориала выполняла компания «Киевбудинвест» (входит в ассоциацию «Интербудмонтаж», председатель Правления Петрук В.В.). Мемориальный комплекс «Свеча памяти», общей высотой 36 метров, включает в себя мемориальный комплекс, мемориальную аллею, скульптурные композиции и музей, который размещен под мемориальной стелой. Вокруг стелы- 24 жернова. Они символизируют два циферблата часов. Исторические документы свидетельствуют, что в те годы только за сутки умирало около 24 тысяч человек. На каждом жернове тысяча колосков- столько людей умирало за один час.

“Наша компания строит сложнейшие инфраструктурные объекты во многих странах, но строительство этого мемориала было для нас особой честью и ответственностью. Мы гордимся тем, что именно мы построили его и тем самым внесли свой вклад в восстановление исторической справедливости и вечной памяти о невинно погибших наших предках. Каждый, кто посещал Мемориальный комплекс «Свеча памяти», видел насколько это сложный объект со множеством архитектурных деталей. Он потребовал от нас особых технологий изготовления и монтажа. Все усложнялось сжатыми сроками и киевскими ландшафтами (мемориал возведен в оползнеопасном районе днепровского парка). Но мы справились, благодаря опыту и профессионализму нашей команды.”- вспоминает Председатель правления строительной ассоциации «Интербудмонтаж», Владимир Петрук.

В 2008 году 300 специалистов украинской компании «Киевбудинвест», работая круглосуточно, в несколько смен, забили более 300 буронабивных свай, уложили десятки тысяч кубических метров монолитного железобетона, смонтировали железобетонные конструкции монумента и сдали объект за 3 месяца. Спустя несколько лет мемориальный комплекс жертв Голодомора получил статус национального.

На протяжение 10 лет мемориальный комплекс, ставший главным символом памяти Голодомора в Украине, посещают украинцы, туристы и официальные делегации иностранных государств. Национальный музей «Мемориал жертв Голодомора» включен в Государственный Протокол и церемониал Украины.