Супруги провели благотворительное мероприятие, на которое взяли своих детей.

Жена боксера Александра Усика, Екатерина поделилась редкими семейными фотографиями. В частности она показала, как изменились их дочери Лиза и Маша.

На днях супруги Усик провели благотворительное мероприятие, целью которого было собрать средства на помощь детям из детдомов в Николаевской области. Эту инициативу поддержало много медийных персон, среди которых Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Андрей Бедняков, Монатик и многие другие. За что Екатерина выразила им искреннюю благодарность:

"Хочу поблагодарить каждого кто присоединился к нам! Кто имеет большое сердце... Помогать важно! Это делает нас людьми".

Также на этом ужине присутствовали дети Александра и Екатерины. В Instagram жена украинского чемпиона поделилась кадрами с того дня, на которых можно заметить их двух дочерей.

Взгляд поклонников упал на 15-летнюю Елизавету. В комментариях они отмечали, что девочка значительно подросла, стала стройнее и выглядит настоящей красавицей, как и ее мама. Во время благотворительного мероприятия Лиза была одета в красный костюм, который состоял из топа и мини-юбки. Свой образ девушка-подросток дополнила украшениями и минимальным макияжем.

На днях в сети появились и другие кадры с этого вечера. На видео Александр Усик поразил зажигательными танцами с Дорофеевой и Бобулом.

