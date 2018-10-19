Ранее певица Приходько объявила о решении уйти со сцены.

Мать певицы, заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько Оксана считает, что ее дочь решила уйти со сцены из-за обиды и боли.

Читайте такжеПевица Приходько рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Артистка вдруг стaлa "неформaт", написала ее мать в Facebook. "В "мирной" Укрaине онa вдруг стaлa "неформaт", "зaполитизированная"! Я понимаю, почему онa решила уйти со сцены — обида, боль и разочарование!", - говорится в сообщении Оксаны Приходько.

"Когда восстал Мaйдaн, для Настеньки не было необходимости выбора — она вышла и спела. Потом — война, и онa пела нa передовой, в окопaх, стaлa волонтером, беременной летaлa в Aмерику и пела для диaспоры, чтобы собрать средства для госпитaля", — напомнила мать певицы.

Напомним, 16 октября украинская певица Анастасия Приходько сообщила о том, что уходит со сцены. "Я ухожу со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда у него почти нет поддержки и его заставляют стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению, то, что продается в магазинах "все по 10", покупают быстрее!", - заявила она.