С кольцом на безымянном пальце: Лобода взбудоражила сеть фото с детьми и возлюбленным

Семейное фото Лободы уже набрало почти 80 тысяч лайков.

Украинская певица Светлана Лобода заинтриговала фанатов новым фото с детьми и мужчиной.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует с дочерьми Евой и Тильдой. Младшую на снимке придерживает крепкая мужская рука.

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Фаны Лободы заметили кольца на безымянных пальцах Лободы и мужчины. Некоторые пишут, что это солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.

"Спасибо тебе за счастье в моих глазах и музыку в моем сердце. Благодарю небо за все, что у меня есть. За музыку. За любовь. За детей. За жизнь. За все, что делает меня счастливой сегодня", - написала певица.

"Кому спасибо?Кто же он?", "Поверните камеру налево - мы хотим видеть его!", "А почему разбитое сердце?", "Чья это лапа?", "Чья же рука?", "Кольцо", "Начали все гуглить руки Тилля", "А все увидели кольца на безымянном пальце у обоих?", - пишут в комментариях.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом ребенка Лободы.