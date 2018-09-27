Глубокое декольте и обнаженные ноги: Настя Каменских предстала в откровенном наряде (фото)

На данный момент Настя Каменских находится со своей командой в Майами.

26 сентября Настя Каменских стала гостьей утреннего телешоу в Америке "Despierta Amеrica!". Певица представила свою новую испаноязычную композицию "Peligroso", а также дала интервью на испанском языке. Фотографии артистка опубликовала в Instagram. На снимках Настя Каменских предстала в коротком ярком платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Как сообщал УНИАН, 20 сентября популярная украинская певица Настя Каменских NK презентовала новый клип на песню "Peligroso".

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