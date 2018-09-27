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Глубокое декольте и обнаженные ноги: Настя Каменских предстала в откровенном наряде (фото)

12:06, 27 сентября 2018
Общество
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Каменских предстала в соблазнительном образе / фото instagram.com/kamenskux

Певица представила свою новую испаноязычную композицию "Peligroso", а также дала интервью на испанском языке. Фотографии артистка опубликовала в Instagram.

На снимках Настя Каменских предстала в коротком ярком платье с глубоким декольте и высоким разрезом.

фото instagram.com/kamenskux

Как сообщал УНИАН, 20 сентября популярная украинская певица Настя Каменских NK презентовала новый клип на песню "Peligroso".

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Теги: #фото#Настя Каменских