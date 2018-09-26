В сети появился официальный трейлер драмы Сергея Лозницы Донбасс (видео)

Фильм выходит в широкий украинский прокат 18 октября.

Опубликован официальный украинский трейлер драмы Сергея Лозницы Донбасс - картины, которую украинский оскаровский комитет выбрал в качестве национального претендента на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке.

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Мировая премьера Донбасса состоялась в рамках программы Особый взгляд Каннского кинофестиваля. Там лента Лозницы удостоилась премии за лучшую режиссуру.

Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях, которые происходили на востоке Украины. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами.

Фильм выходит в широкий украинский прокат 18 октября.