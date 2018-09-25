Что посмотреть в октябре: топ самых лучших украинских фильмов, которые вскоре появятся в кинотеатрах (видео)

Начало нового сезона в кинематографе всегда многообещающее. Особые новинки в мире кино продюсеры и режиссеры часто "откладывают" на осеннюю пору года.

Предлагаем вашему вниманию подборку октябрьских кинопремьер, которые стоит посмотреть в кругу семьи и друзей

«Безумная свадьба» - 4 октября 2018 года

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Фильм расскажет о необычной свадьбе в украинской провинции. В фильме можно будет увидеть, как живется Олегу Виннику в селе и идут ли усы Юрию Горбунову.

Создатели фильма задействовали известных украинских звезд, которые сыграли нетипичные для себя роли. Фильм стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино.

Позывной «Бандерас» - 11 октября 2018 года

Фильм основан на дневниках нацгвардейца Сергея Башкова и рассказах воинов АТО. В эпизодических ролях снимались настоящие военные Вооруженных Сил Украины, которые принимали участие в АТО на Донбассе.

Главную роль в детективе исполнил актер Олег Шульга, который сам воевал в АТО.

«Черный Казак» - 25 октября 2018 года

В основу фильма легла авторская сказка «Об вдове Анны Шулячко, Черного Казака и страшное заклятие». Фильм «Черный Казак» полностью волонтерский проект, снятый по мотивам произведения Александра Лирника.

В создании фильма было задействовано 487 участников (из них около 100 - дети).

Средства, собранные от демонстрации фильма, будут направлены на лечение раненых в АТО.

«Фокстер и Макс» - 25 октября 2018 года

Украинский фантастический фильм рассказывает историю приключений собаки-робота и обычного мальчика. Зрителей ждут каскадерские трюки, шпионские гаджеты, роботы и другие чудеса современной техники.

Фильм снимали в Киеве, поэтому в качестве фона выступают знакомые всем киевлянам и гостям города места.