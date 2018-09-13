Певица Приходько спародировала украинских политиков перед записью предвыборной рекламы (видео)

Анастасия Приходько, которая собралась в политику, попробовала себя теперь еще в качестве актрисы.

Правда, в собственноручно смонтированном ролике. На странице в соцсети Приходько выложила юмористическое видео, на котором пародирует политиков.

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Артистка продемонстрировала, как некоторые государственные деятели готовятся к записи своих предвыборных роликов.

В видео Приходько поправляет макияж, прическу и пытается ознакомиться с текстом, написанным помощником.

Напомним, в конце июля Настя Приходько заявила о своих политических амбициях. Артистка пока не раскрывает, пойдет ли на парламентские выборы в следующем году. В то же время исполнительница говорит, что "в мыслях очень много чего есть", и пообещала рассказать подробности, когда будет более уверенной в следующих шагах.

Напомним, что в середине февраля Анастасия Приходько пожаловалась на команду Петра Порошенко, которая незаконно сняла певицу в предвыборном ролике президента. Позже артистка заявила, что не оставит этого просто так и со своим адвокатом села готовить официальное обращение к предвыборной команде руководителя страны. Отметим, что так же как и Анастасию Приходько, режиссера ленты "Киборги" Ахтема Сеитаблаева ввели в заблуждение с предвыборным роликом Порошенко.