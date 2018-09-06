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Ротару не пришла на похороны Кобзона и нарвалась на волну критики

12:12, 06 сентября 2018
Общество
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Подписчики Ротару спрашивают ее, почему она решила не ехать на похороны Иосифа Кобзона / фото УНИАН

София Ротару лишь недавно выписалась из больницы, однако недоброжелатели в  Instagram уже набросились на нее с критикой за неприход на похороны Иосифа Кобзона.

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Подписчики Ротару спрашивают ее, почему она решила не ехать на похороны Иосифа Кобзона, которые прошли 2 августа в Москве. «Почему нет фото у вас Кобзона?», «Вам удалось попасть на похороны Иосифа Кобзона?», «Не приехав на похороны Кобзона…((( Потеряла всякое уважение», – пишут комментаторы.

Отметим, что артистка проигнорировала нападки хейтеров и не стала оправдываться и называть причину, по которой не смогла посетить церемонию прощания с Кобзоном.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон. Фотографии с могилы певца показали в сети.

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Теги: #Иосиф Кобзон#София Ротару