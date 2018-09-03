"Кобзон собирает друзей": фанаты Шахтера потроллили боевиков и обратились к новому главарю "ДНР" (фото)
12:03, 03 сентября 2018Общество
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На трибунах стадиона ОСК Металлист фанатами "Шахтера" был вывешен баннер с комментарием о ликвидации главаря "ДНР".
"Сеньор Помидор" работал в Шахтере до 2005 года, но был уволен за махинации / фото isport.ua
Фанаты Шахтера во время поединка 7-го тура УПЛ против Мариуполя потроллили боевиков.
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Как сообщает издание isport.ua, на трибунах стадиона ОСК Металлист был вывешен баннер со следующим текстом: "Кобзон продолжает собирать друзей – Сеньор Помидор, покупай билет".
Надпись содержит в себе отсылку к смертям российского певца Иосифа Кобзона и экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко, а также намек на нового лидера боевиков Дмитрия Трапезникова, прозвище которого "Сеньор Помидор".
Трапезников работал в Шахтере до 2005 года, но был уволен за махинации.
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