"Кобзон собирает друзей": фанаты Шахтера потроллили боевиков и обратились к новому главарю "ДНР" (фото)

На трибунах стадиона ОСК Металлист фанатами "Шахтера" был вывешен баннер с комментарием о ликвидации главаря "ДНР".

Фанаты Шахтера во время поединка 7-го тура УПЛ против Мариуполя потроллили боевиков.

Читайте такжеВ сети появились кадры с кладбища, где похоронили Захарченко (фото, видео)

Как сообщает издание isport.ua, на трибунах стадиона ОСК Металлист был вывешен баннер со следующим текстом: "Кобзон продолжает собирать друзей – Сеньор Помидор, покупай билет".

Надпись содержит в себе отсылку к смертям российского певца Иосифа Кобзона и экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко, а также намек на нового лидера боевиков Дмитрия Трапезникова, прозвище которого "Сеньор Помидор".

Трапезников работал в Шахтере до 2005 года, но был уволен за махинации.