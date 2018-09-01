Нового главаря "ДНР" Трапезникова могут убить спецслужбы РФ или подельники по беспределу - Геращенко

По его словам, преемник ликвидированного Захарченко Трапезников - это еще одна марионетка Кремля, давний клиент базы "Миротворец".

Временно исполняющего обязанности главаря террористов "ДНР" Дмитрия Трапезникова может ждать такая же судьба, как и его ликвидированного предшественника Александра Захарченко.

Об этом Народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook.

По его словам, преемник ликвидированного Захарченко Трапезников - это еще одна марионетка Кремля, давний клиент Чистилища базы "Миротворец".

"Если его кремлевские кураторы решат оставить за главаря вместо покойного Захарченко, то не исключаю, что и его ждёт такой же ужасный конец - погибнуть от рук российских спецслужб или своих же подельников по беспределу", - написал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в пятницу 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар", в результате один человек погиб, минимум трое пострадали. В результате взрыва главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение.

В РФ сообщают о задержании нескольких подозреваемых в покушении, якобы "украинских диверсантов и связанных с ними лиц".

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В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Президент РФ Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с ликвидацией Захарченко, а спикер Думы Володин заявил об "обнулении смыла минских договоренностей.