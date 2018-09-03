Алле Пугачевой поставили страшный "диагноз"

Критик назвал Пугачеву одим из главных разочарований его жизни.

Журналист, известный своими нестандартными суждениями, Сергей Соседов открыто раскритиковал Аллу Пугачеву. По его словам, она утратила прежний талант.

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Музыкальный критик высказался о музыкальных способностях Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, передает "СтарХит".

"У Аллы как будто все ушло. Не хочу слушать ее фанеру! Я знаю Пугачеву настоящую. Ту, которая восхищала своим талантом миллионы. А сейчас выходит прилизанная женщина, что-то такое поет. Алла закончилась как певица. К сожалению, она – одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант", - заявил Соседов.

Как сообщал УНИАН, Алла Пугачева пришла проститься с Кобзоном. Она спустя три дня отреагировала на смерть певца на странице своей соцсети.

Примадонна, о которой ходили слухи, будто она проигнорирует панихиду, приехала попрощаться с Кобзоном в полном семейном составе - с Максимом Галкиным и Кристиной Орбакайте.