Алле Пугачевой поставили страшный "диагноз"
Журналист, известный своими нестандартными суждениями, Сергей Соседов открыто раскритиковал Аллу Пугачеву. По его словам, она утратила прежний талант.
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Музыкальный критик высказался о музыкальных способностях Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, передает "СтарХит".
"У Аллы как будто все ушло. Не хочу слушать ее фанеру! Я знаю Пугачеву настоящую. Ту, которая восхищала своим талантом миллионы. А сейчас выходит прилизанная женщина, что-то такое поет. Алла закончилась как певица. К сожалению, она – одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант", - заявил Соседов.
Как сообщал УНИАН, Алла Пугачева пришла проститься с Кобзоном. Она спустя три дня отреагировала на смерть певца на странице своей соцсети.
Примадонна, о которой ходили слухи, будто она проигнорирует панихиду, приехала попрощаться с Кобзоном в полном семейном составе - с Максимом Галкиным и Кристиной Орбакайте.