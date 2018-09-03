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Помолодевшая Пугачева появилась в мини-шортах после отдыха в Прибалтике (фото, видео)

08:19, 03 сентября 2018
Общество
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Пугачеву &quot;поймали&quot; камеры / фото instagram.com/alla_pugacheva_forum

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Сеть поразил наряд и помолодевший вид Примадонны. Так, она предстала в коротких шортах, солнцезащитных очках и кепке.

Как сообщал УНИАН, Алла Пугачева пришла проститься с Кобзоном. Она спустя три дня отреагировала на смерть певца на странице своей соцсети.

Примадонна, о которой ходили слухи, будто она проигнорирует панихиду, приехала попрощаться с Кобзоном в полном семейном составе - с Максимом Галкиным и Кристиной Орбакайте. 

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Теги: #фото#Алла Пугачева