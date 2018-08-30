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У супруги Кобзона прокомментировали смерть артиста

13:49, 30 августа 2018
Общество
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Кобзону было 80 лет / Скриншот

Эту информацию ТАСС подтвердил помощник супруги артиста Нинель Кобзон.

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"Иосиф Давыдович скончался", - сообщил он. "Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем", - добавил он. 

Место и время прощания с артистом станет известно позднее.

Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.

27 июля стало известно, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

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Новость в сюжете: Смерть Иосифа Кобзона
Теги: #смерть#Иосиф Кобзон