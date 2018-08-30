У супруги Кобзона прокомментировали смерть артиста
13:49, 30 августа 2018Общество
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Место и время прощания с Иосифом Кобзоном сообщат позднее.
Кобзону было 80 лет / Скриншот
Известный российский и советский певец Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни.
Эту информацию ТАСС подтвердил помощник супруги артиста Нинель Кобзон.
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"Иосиф Давыдович скончался", - сообщил он. "Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем", - добавил он.
Место и время прощания с артистом станет известно позднее.
Как сообщал УНИАН, 30 августа на 81 году ушел из жизни советский певец Иосиф Кобзон.
27 июля стало известно, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
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