Муж Джамалы трогательно поздравил супругу с юбилеем (фото)
13:15, 27 августа 2018Общество
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В своем трогательном пожелании 27-летний Бекир отметил, что певица и их совместный ребенок родились в один день.
Джамале исполнилось 35 лет / фото instagram.com/jamalajaaa
Супруг победительницы “Евровидения 2016” Джамалы Бекир Сулейманов разместил на своей странице в Instagram пост, в котором поздравил жену с 35-летем.
В своем трогательном пожелании 27-летний Бекир отметил, что певица и их совместный ребенок родились в один день (Джамала – 27 августа, а сын – 27 марта).
В ответ на данный пост Джамала коротко и красноречиво написала: “Очень люблю”.
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