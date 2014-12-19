На границе с Крымом скопилось более тысячи автомобилей, количество машин продолжает расти

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, в позапрошлые суток их количество на всех пунктах контроля в сумме превышало тысячу грузовиков. 18 декабря скопление грузового транспорта, который направляется с материковой части Украины, увеличилось еще. В пунктах контроля «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар» накопления грузовиков составило свыше 400 единиц в каждом из пунктов.

Основной причиной этих очередей является то, что якобы с 1 января 2015 года российская сторона планирует введение декларирования всех без исключения товаров, которые направляются с материковой Украины. Также скопление автотранспорта традиционно происходит перед новогодними праздниками.

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Государственная пограничная служба Украины делает все возможное, чтобы разгрузить это направление. Сейчас на всех пунктах контроля увеличено количество пограничных нарядов, а там, где это возможно, создаются дополнительные рабочие места для оформления автотранспорта.

По данным пограничников, осложнение движения вызывает медленное оформление транспортных средств российской стороной, которая придирчиво осматривает содержимое автомобилей. В среднем на осмотр и оформление документов одного грузовика россияне тратят не менее одного часа.

Грузовики же, следующих из Крыма, сотрудники Держприкордослужби Украины и работники таможни оформляют ритмично и без задержки, поэтому очереди на материковую часть Украины вообще отсутствуют.