"Оскар": объявлен список фильмов, претендующих на выдвижение от Украины на главную кинопремию

29-го августа в Киеве состоится пресс-показ фильма-претендента от Украины.

Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок и опубликовал список из шести отечественных фильмов, из которых будет избран претендент от Украины на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Об этом говорится на странице комитета в Facebook в четверг, 16 августа.

В этом году в национальном отборе примут участие шесть фильмов: «Брама» Владимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Донбасс» Сергея Лозницы, «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк и «Миф» Леонида Кантера и Ивана Ясния.

Как сообщает Тиждень, 1 августа украинская документальная лента «Предел ожидания» получила награду в категории «Лучший режиссер документального фильма на иностранном языке» на 7-м Мадридском международном кинофестивале.

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12 июня стало известно, что две украинские ленты – «Вулкан» Романа Бондарчука и «Донбасс» Сергея Лозницы вошли в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля.

17 мая стало известно, что созданная в сотрудничестве Украины, Франции и Исландии кинолента "Женщина на войне" стала одним из победителей программы "Неделя критики" на 71-м Каннском кинофестивале.

Как сообщалось, украинско-словацкий фильм "Межа" победил в шести номинациях кинопремии в Братиславе.