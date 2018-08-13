Фанатов Ани Лорак не заинтересовал анонс концерта в РФ, они комментируют измены ее мужа (фото)

Сама Ани Лорак информацию об изменах мужа пока не комментирует.

Опальная украинская певица Ани Лорак анонсировала новый концерт в России - в Сочи, опубликовав фото с репетиции.

На своей странице в Instagram она показала фотографию, на которой позирует в белом обтягивающем платье.

Читайте также"Вы не знаете даже половины": пойманный на изменах муж Ани Лорак ответил хейтерам

В комментариях под снимком фаны Ани Лорак пишут слова поддержки после новостей об изменах ее мужа: "Всё пройдёт и это, все, что не убивает, делает сильнее", "По-моему он сам себя опозорил, а не Каролину", "Хочется написать Вам, что-то тёплое, чтобы согреть Вашу душу, но это не поможет Вам, только время", "Каким нужно быть идиотом, чтобы такую женщину предать".

Ранее артистка выступила в российском городе Геленджик в рамках шоу "Дива". Ранее поклонники певицы отмечали, что она уверенно держалась на сцене, но все же после одной из песен она заплакала.

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.

Сама певица информацию об измене мужа пока не комментирует. Однако пользователи Instagram заметили, что Лорак перестала носить обручальное кольцо.

Как сообщал УНИАН, обычно активная в интернете, Лорак на какое-то время куда-то "исчезла" после появление в информации об изменах ее мужа.

Спустя неделю молчания, певица выложила фото с дочерью из Израиля.