Звезда упала: в сети набирает популярность флешмоб с "падениями" знаменитостей на землю (фото)

К флешмоба присоединяются не только известные личности, но и обычные люди, причем география акции очень широка.

В соцсети Instagram приобретает популярность фотофлешмоб Falling Stars (Звезды падают). По условиям флешмоба, участники сфотографироваться в самый эффектный, которую придумают, позиции, что они споткнулись и упали на землю. В заметке надо указать хэштег fallingstars2018, а также передать эстафету дальше.

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Цель акции - посмеяться над собой и признать, что даже звездные лица не защищены от падений и не только в буквальном смысле. К флешмобу присоединяются не только известные личности, но и обычные люди, причем география акции очень широка.

Среди известных Украинских к флешмоба присоединился ведущий Александр Педан.