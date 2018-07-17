Украинская певица выступила в Москве на дне рождения любимого певца Путина (фото, видео)

Светлана Лобода выступила в Москве на трибьют-концерте Григория Лепса.

Украинская артистка Светлана Лобода, которая поет в России, выступила на дне рождения российского исполнителя Григория Лепса - любимого певца президента РФ Владимира Путина.

Артистка похвасталась выступлением на своей странице в Instagram. Отметим, что трибьют-концерт состоялся 16 июля в Москве. На мероприятии собрались друзья Лепса, которые исполнили его главные хиты и поздравили певца с 56-летием.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 24 мая Светлана Лобода официально подтвердила, что стала мамой во второй раз. Девочка появилась на свет 24 мая в Лос-Анджелесе в госпитале Сидарс Синай. Вес девочки 3 кг, рост - 48 см.

Отметим, что у певицы уже есть 7-летняя дочь Ева от отношений с танцором Андреем Царем.

16 июля стало известно, что Лобода назвала свою новорожденную дочь Тильдой.