"Вот это попка": Надя Дорофеева взбудоражила сеть фото в полупрозрачном купальнике
08:12, 21 июня 2018Общество
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Певица позировала в мокром купальнике.
Фото Дорофеевой восхитило пользователей сети / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Участница популярной украинской группы "Время и стекло" Надя Дорофеева порадовала своих подписчиков новым фото.
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На своей странице в Instagram певица поделилась фото, на котором позирует в бассейне в слитном купальнике. Артистка похвасталась своей фигурой.
Подписчики сразу же отреагировали на ее фото, написав много комплиментов: "Голая?", "Сочный орех", "Очень эффектные булочки", "Вот это попка", "Лучшая".
Как сообщал УНИАН-Таблоид, клип на новую песню популярной украинской группы "Время и Стекло" менее чем за сутки поднялся на вторую позицию в трендах YouTube.
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