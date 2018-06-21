"Вот это попка": Надя Дорофеева взбудоражила сеть фото в полупрозрачном купальнике

08:12, 21 июня 2018
Общество
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Фото Дорофеевой восхитило пользователей сети / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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На своей странице в Instagram певица поделилась фото, на котором позирует в бассейне в слитном купальнике. Артистка похвасталась своей фигурой.

Подписчики сразу же отреагировали на ее фото, написав много комплиментов:  "Голая?", "Сочный орех", "Очень эффектные булочки", "Вот это попка", "Лучшая".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, клип на новую песню популярной украинской группы "Время и Стекло" менее чем за сутки поднялся на вторую позицию в трендах YouTube. 

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Теги: #фото#время и стекло#Надя Дорофеева