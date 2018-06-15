В сети показали съемки провокационного клипа "Время и Стекло" (видео)

Артистка Дорофеева выпустила новую серию своего влога.

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева выпустила новую серию своего DoDo VLOG.

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В нем звезда показала бекстейдж одного из самых пикантных клипов "Время и Стекло" на песню "Е, Бой". По словам Нади, сначала съемки происходили в Одессе. Там звезда в образе русалки позировала на камнях в море.

Дорофеева поделилась, что тогда съемки начались в 5 утра, а на улице было примерно 9 градусов тепла. Певица снималась практически обнаженной. Чтобы не замерзнуть, исполнительница и съемочная группа согревались коньяком.

Однако основные съемки видео проходили 23 мая – тогда присоединился Позитив. Однако с певцом случилось несчастье. Как мы писали ранее, все трюки Позитив делал самостоятельно. И во время одного из них упал с мотоцикла, получив серьезные травмы.