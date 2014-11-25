Штрафы за незаконно срубленные елки к Новому году вырастут в три раза

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Размер штрафа зависит от диаметра дерева. «За незаконно срубленную елку в возрасте до 41 года нарушитель возместит: до 10 см - 198,45 грн; 10,1-14 см - 349,68 грн; 14,1-18 см - 897,87 грн. За незаконную вырубку хвойных деревьев в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда возмещения вреда будет больше. До 10 см - 279 грн в степной зоне, 246 грн - другие зоны; до 10,1-14 см - 480 грн и 429 грн; 14,1-18 см. - 1221 грн и 1122 грн», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что «размер ущерба, причиненного зеленым насаждениям в пределах городов и других населенных пунктов составит: до 10 см - 1152 грн; 10,1-14 см - 1500 грн; 14,1-18 см - 1852 грн».

В Гослесагентстве подчеркнули, что «за незаконный снос хвойных и вечнозеленых, кроме штрафа, нарушитель возместит еще и ущерб, нанесенный лесному фонду». «Незаконная рубка одного дерева влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 грн), а должностные лица заплатят от 7 до 12 необлагаемых минимумов (119-204 грн)», - отмечается в сообщении.

На легальность новогодних елок указывает обязательная бирка со штрих-кодом.