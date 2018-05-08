Швейцария рассекретила счета обвиняемого в госизмене экс-регионала Ефремова - СМИ

В середине апреля банковские документы о движении средств на швейцарских счетах семьи Ефремовых были переданы украинским следователям.

На счета в Швейцарии, связанные с экс-главой фракции Партии регионов в Верховной Раде Александром Ефремовым, начиная с 2006 года, поступили 33 миллиона швейцарских франков.

Об этом говорится в материале Deutsche Welle, ссылаясь на информацию швейцарского Ведомства по противодействию отмыванию средств.

Отмечается, что по информации правоохранителей, указанные счета контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена. По сообщениям СМИ, они проживают в Вене.

Средства, в частности, лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний с Кипра, Британских Виргинских островов и Канады. Именно эти счета фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после бегства Януковича.

Согласно документам, которые содержатся в украинском реестре судебных решений, Александра Ефремова обвиняют в растрате бюджетных средств ГП "Луганскуголь" в особо крупном размере. По материалам производства, Ефремов оказывал на руководство "Луганскугля" незаконное влияние, склоняя его к сотрудничеству с фирмами, подконтрольными его семье.

В результате, как следует в свою очередь из швейцарских судебных документов, в период с 2008 по 2014 год "Луганскуголь" купил у фирм Ефремовых шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллионов швейцарских франков. Компании Игоря Ефремова нередко выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов.

По информации украинских следователей, для легализации части денежных средств подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривень, зарегистрированную в спальном районе Львова.

Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании в течение нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированы с июня 2016 года.

Отмечается, что Ефремовы убеждали швейцарских судей в том, что уголовные дела против Ефремова-старшего является "политической расправой" и даже сравнили его с опальным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские суды размораживать счета отказались.

Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, опубликованного в реестре судебных решений в начале мая, счета будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

Как сообщили журналистам в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинской стороне на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых. Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включая протокол допроса Ефремова-младшего.

Как сообщал УНИАН, Александра Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту «Борисполь». Генеральная прокуратура Украины в январе 2017 года направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.

Его обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика"; государственной измене. Ефремова удерживают в СИЗО в Старобельске.

27 апреля этого года Старобельский районный суд Луганской области продлил Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня.