Суд продлил содержание Ефремова под стражей до 24 июня

На предстоящем заседании 14 мая Старобельский райсуд планирует одновременно допросить свидетелей стороны обвинения.

Старобельский районный суд Луганской области продлил экс-председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По её словам, «в ходе вчерашнего судебного заседания Старобельского райсуда Луганской области Александру Ефремову продлена мера пресечения - содержание под стражей, до 24.06.2018».

Следующее заседание суда начнется в 10.00 14 мая. На этом заседании планируется одновременный допрос свидетелей стороны обвинения.

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Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту «Борисполь».

Генеральная прокуратура Украины в январе 2017 года направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика»; государственной измене.

Ефремова содержит в СИЗО в Старобельске.