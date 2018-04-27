Суд продлил содержание Ефремова под стражей до 24 июня
Старобельский районный суд Луганской области продлил экс-председателю фракции Партии регионов Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
По её словам, «в ходе вчерашнего судебного заседания Старобельского райсуда Луганской области Александру Ефремову продлена мера пресечения - содержание под стражей, до 24.06.2018».
Следующее заседание суда начнется в 10.00 14 мая. На этом заседании планируется одновременный допрос свидетелей стороны обвинения.
Читайте такжеДело Ефремова: в ГПУ показали, в каких условиях содержиться экс-"регионал" в СИЗО Старобельска (фото)
Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту «Борисполь».
Генеральная прокуратура Украины в январе 2017 года направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика»; государственной измене.
Ефремова содержит в СИЗО в Старобельске.