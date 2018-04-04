Российский КВНщик и актер "засветился" в оккупированном Крыму (фото)

О посещении оккупированного Крыма стало известно из страницы в социальной сети российского артиста.

Российский КВНщик, ведущий и актер Кещян Арарат похвастался снимками из оккупированного Крыма.

Ведущий российского пропагандистского телеканала "Звезда" незаконно посетил оккупированный Россией Крым. Об этом свидетельствуют его фото в Instagram.

"У кого какие вопросы, задавайте. Всё обсудим, всё решим", - написал он, опубликовав фото рядом с памятником Сталину, Черчиллю и Рузвельту.

Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" после посещения аннексированного Крыма. Причинами включения артиста в "черный список" называются "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым; участие в пропагандистских мероприятиях России".

Как сообщал УНИАН, ранее российский актер Юрий Стоянов, известный по юмористической программе "Городок", попал в базу данных "Миротворца" из-за посещения оккупированного Крыма. Стоянов принимал участие в съемках фильма с рабочим названием "Неуловимые" на территории аннексированного Крыма.