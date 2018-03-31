Минкульт хочет ввести санкции из-за вывоза культурных ценностей из Крыма в Россию

Минкульту удалось собрать информацию о некоторых фактах перемещения картин из аннексированного полуострова на территорию России.

Министерство культуры Украины начало готовить предложения о применении санкций к директорам и должностным лицам крымских музеев, причастных к перемещению культурных ценностей через государственную границу Украины.

Читайте такжеСотрудниц мариупольского музея осудили за передачу 52 картин в аннексированный Крым

Об этом говорится в ответе министерства на информационный запрос Крым.Реалии. «Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музейных учреждениях Автономной республики Крым и городе Севастополе для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным», – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что после аннексии Крыма «потеряна связь с учреждениями культуры, расположенными на территории полуострова», но Минкульту удалось собрать информацию о некоторых фактах перемещения картин из аннексированного полуострова на территорию соседней России.

По факту перемещения в 2016 году из Крыма в Россию 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи имени. И. К. Айвазовского было открыто уголовное производство по ст. 356 Уголовного Кодекса ("самоуправство"), отметили в Минкульте.

После аннексии Крыма, Россия приняла под свою юрисдикциювсе объекты культурного и исторического значения на территории Крыма. Украина настаивает на принадлежности памятников украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.