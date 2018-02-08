Актер из шоу "Городок" Стоянов попал в базу "Миротворца"

Стоянов принимал участие в съемках фильма на территории аннексированного Крыма.

Российский актер Юрий Стоянов, известный по юмористической программе "Городок", попал в базу данных "Миротворца" из-за посещения оккупированного Крыма. Стоянов принимал участие в съемках фильма с рабочим названием "Неуловимые" на территории аннексированного Крыма.

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Как сообщает 112.ua, режиссером фильма является Владимир Виноградов, ранее также внесенный в базу данных "Миротворца" за этот же фильм. В "Неуловимых" снимаются еще три актера, попавшие в базу данных "Миротворца".

Шоу "Городок" выпускалось в России с 1993 года по 2012 - было закрыто в связи со смертью актера Ильи Олейникова. Эта юмористическая программа транслировалась и на украинском телевидении.

Как сообщал УНИАН, недавно звезда фильма "Такси" попал в базу "Миротворца" за посещение Крыма.