"Мисс Европа-2017" соблазняла "горячими" снимками на отдыхе в Таиланде (фото)

Наталья Варченко отправилась в Пхукет, чтобы набраться сил перед запуском сольного музыкального проекта.

Украинская модель и певица Наталья Варченко улетела на отдых в экзотический Таиланд.

На протяжении путешествия Наталья публиковала соблазнительные снимки в купальнике и активно делилась с подписчиками впечатлениями о Таиланде.

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"Пхукет - настоящий райский уголок. Здесь невероятная природа, приятные люди и вкусная еда. В Киеве меня ждет много работы, благодаря невероятной атмосфере на острове я вдохновилась и зарядилась энергией. Тут мне удалось не только лениво поваляться на пляже, но и дочитать любимые книги. Если планируете отдых, обязательно обратите внимание это место", - поделилась впечатлениями "Мисс Европа-2017" Варченко.