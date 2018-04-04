"Мисс Европа-2017" соблазняла "горячими" снимками на отдыхе в Таиланде (фото)

13:35, 04 апреля 2018
Общество
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В Таиланде украинской модели удалось не только &quot;лениво поваляться&quot; / Инстаграм

На протяжении путешествия Наталья публиковала соблазнительные снимки в купальнике и активно делилась с подписчиками впечатлениями о Таиланде.

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"Пхукет - настоящий райский уголок. Здесь невероятная природа, приятные люди и вкусная еда. В Киеве меня ждет много работы, благодаря невероятной атмосфере на острове я вдохновилась и зарядилась энергией. Тут мне удалось не только лениво поваляться на пляже, но и дочитать любимые книги. Если планируете отдых, обязательно обратите внимание это место", - поделилась впечатлениями "Мисс Европа-2017" Варченко. 

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Теги: #конкурс красоты#Наталья Варченко Miss Europe Continental