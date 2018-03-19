В Днепре завтра начнутся весенние каникулы и незапланированные выходные

Мэр рекомендовал руководителям предприятий всех форм собственности сделать вторник и среду выходными и оперативно обеспечить уборку от снега прилегающих территорий.

Мэр Днепра Борис Филатов в связи с ликвидацией последствий снегопада распорядился досрочно начать весенние каникулы в школах города с 20 марта, вместо 26 марта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.

«20 апреля в школах Днепра начнутся шестидневные весенние каникулы. Продлятся они до 26 числа включительно. В детсадах 20 и 21 марта будут работать дежурные группы - в случае значительного уменьшения численности детей. Также 20 и 21 марта в городском совете, его исполнительных органах и коммунальных предприятиях, кроме тех, кто предотвращает чрезвычайные ситуации, будут выходными днями», - говорится в сообщении.

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Также Филатов рекомендовал руководителям предприятий всех форм собственности сделать эти дни выходными и оперативно обеспечить уборку от снега прилегающих территорий.

По информации пресс-службы, в настоящее время все основные автодороги Днепра являются проездными. Техника убирала снег всю ночь и продолжает работать. Сейчас задействовано более 160 спецмашин. К уборке привлечена дополнительная техника коммунальных предприятий «Днепроводоканал» и «Теплоэнерго».

Как сообщал УНИАН, в Днепре за последние сутки выпала двухмесячная норма осадков, из-за чего сегодня в городе произошел транспортный коллапс.