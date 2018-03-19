В Днепре вторник и среду могут сделать выходными из-за непогоды

По словам заместителя мэра, это делается для того, чтобы жители города не выезжали и не оставляли свои автомобили на дорогах, препятствуя работе коммунальной техники.

В Днепре 20 и 21 марта могут стать нерабочими днями из-за осложнения погодных условий.

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Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, передает издание «Днепр вечерний».

«Только что на заседании городского штаба по чрезвычайной ситуации было принято решение рекомендовать мэру назначить школьные каникулы с завтрашнего дня, а также объявить вторник и среду выходными днями для бюджетных организаций и рекомендовать предприятиям всех форм собственности сделать тоже самое. Думаю, до конца дня мэр примет это решение», – сообщил чиновник.

По его словам, это делается для того, чтобы жители города не выезжали и не оставляли свои автомобили на дорогах, препятствуя работе коммунальной техники.

Как отмечает издание, сегодня утром жители Днепра с большими проблемами добирались на работу – маршруток было меньше, чем обычно, троллейбусы стояли из-за повреждения контактных сетей, а трамвайные рельсы, как например, на пр. Мазепы, оставались под снегом.