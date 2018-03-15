Восьмилетний сын участницы АТО стал чемпионом мира по брейкдансу (видео)

В будущем мальчик мечтает выиграть все взрослые чемпионаты, а еще чтобы закончилась война и его мама-военная вернулась домой.

Глеб Кикоть победил на чемпионате мира по брейкдансу во Франции. В будущем мальчик мечтает выиграть все взрослые чемпионаты, а еще чтобы закончилась война и его мама-военная вернулась домой.

Она - артилеристка, добровольцем ушла в зону АТО. Сама в детстве мечтала танцевать брейкданс, но не сложилось. Ее мать, бабушка Глеба, из-за этого и помогла мальчику найти себя в этом занятии - и результат превзошел все ожидания.