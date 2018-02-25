Скандал с Данилко и угрозы Джамале от фанатов: как проходил финал отбора на Евровидение-2018

По результатам баллов судей и зрителей, в этом году Украину на музыкальном первенстве, которое состоится в Лиссабоне, представит 20-летний певец MELOVIN.

В Киеве завершился грандиозный финал национального отбора на международный музыкальный конкурс "Евровидение-2018".

По результатам баллов судей и зрителей, в этом году Украину на музыкальном первенстве, которое состоится в Лиссабоне, представит 20-летний певец MELOVIN.

Так, от судей артист получил из 6 возможных 5 баллов, а от зрителей 6 баллов, в итоге заработав 11 баллов, что дало ему путевку в на конкурс в столицу Португалии.

В общем, в финале нацотбора приняли участие шесть конкурсантов: TAYANNA, MELOVIN, VILNA, LAUD, The Erised и KADNAY.

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Исполнитель LAUD признался, что после полуфинала нацотбора доработал улыбку и взгляд для номера и даже продемонстрировал, что у него из этого получилось.

Фронтвумен The Erised прислушивалась к замечаниям судей в полуфинале, и на финал выбрала более сдержанное платье. Кроме того группа сменила свою постановку, в результате которой на участников коллектива вывалилось много перьев.

Не обошлось в этот вечер и без скандалов. Так, один из судей нацотбора Андрей Данилко заподозрил, что TAYANNA пела под фонограмму. Объяснение певицы, что у нее за плечами 15-летний опыт на сцене, поэтому так звучит ее голос, не повлияли на принципиального жюри. Данилко заставил режиссеров проиграть фрагмент минусовки трека TAYANNA, после чего, убедился, что "фонеры" там нет.

Куда больше не повезло Джамале, которая вскоре родит первенца. Оказывается возмущенные фаны певца MELOVIN изрядно разозлились на судью за низкий балл их кумиру за выступление во время нацотбора в прошлом году.

Джамала призналась, что ей на телефон поступают угрозы, в которых фаны пишут, что "найдут" певцу и "зароют".

Ошеломленный MELOVIN пообещал поговорить с поклонниками и извинился перед судьей за их поведение.