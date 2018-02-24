Данилко послал "в п**у" фаната Tayanna и устроил певице проверку в финале нацотбора Евровидения

Данилко заставил певицу доказывать, что она пела вживую.

Только что, во время финала нацотбора на Евровидение-2018 во время выступления TAYANNA разгорелся настоящий скандал.

Читайте такжеУкраина сегодня выберет своего конкурсанта на Евровидение-2018: участники финала и их песни (видео)После номера исполнительницы с ее авторской композицией "Леля", которую, заметим, она решила на собственный страх и риск оставить на украинском, один из членов жюри заставил артистку доказывать, что она пела вживую, передает ТСН.

Так, Андрей Данилко обратился к TAYANNA со следующими словами: "Мне 58 человек позвонило после полуфинала и сказали, что TAYANNA пела под фонограмму. Почему пошли такие слухи", - спросил Данилко.

Артистка заверила, что ее чистое пение является ничем иным, как результатом многочасовых репетиций и немалого опыта в 15 лет. "Мне приятно, что ходят такие слухи, но мы все в равных условиях и все поем под музыку", - ответила исполнительница.

Данилко не успокоился и попросил режиссеров нацотбора включить минусовку, под которую TAYANNA пела.

Судья убедился, что в музыке нет фонограммы. А певица не растерялась и под этот минус спела со своим бэк-вокалом так же, как и во время номера.

Один из зрителей в зале не справился с эмоциями и начал выкрикивать Данилко "позор" за то, что он устроил проверку TAYANNA. На реакцию фана артистки, Данилко тоже не сдержался и довольно резко ответил: "Иди в п*у".

Охрана вывела мужчину, а Данилко позвал к себе певицу поцеловал ее и сказал: "Друзья этот момент закрыл всем рот. Она пела вживую. Все".

К слову, во время финала нацотбора TAYANNA вышла на сцену в брючном костюме. Напомним, что в полуфинале артистка выступала в коротеньком платьице. "Я прислушалась к членам жюри и комментариям поклонников. В прошлый раз на сцене была TAYANNA, а сегодня Леля", - пояснила изменения в номере исполнительница.