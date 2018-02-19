Донецк и Луганск против Украины: ЕСПЧ стал на сторону Киева

13 февраля 2018 года Европейский суд по правам человека вынес фактически прецедентное решение по делу «Цезарь и другие против Украины». Это решение вносит ясность в вопрос о том, несет ли государство Украина ответственность за то, что жители ОРДЛО не имеют возможности пожаловаться в национальный суд на действия и решения, принятые правительством.

Прежде, чем говорить о важности данного решения, следует разобраться, о чем конкретно в нем идет речь. Итак, решение по делу «Цезарь и другие против Украины» было вынесено по факту рассмотрения Европейским судом семи идентичных жалоб (объединенных в одно дело) от граждан Украины, проживающих в Донецке. В частности, заявители жаловались на отсутствие у них возможности оспаривать в национальных судах приостановление выплат им пенсий, в связи с тем, что суды были перемещены (выехали из Донецка) из-за военных действий.

Страсбургский суд, делая свои первые выводы по делу, подтвердил, что национальные суды, расположенные в Донецке, не могут рассматривать дела и выносить свои решения, по причине военных действий в регионе. При этом у Суда не было оснований считать, что Украина преднамеренно ограничивает право на «доступ к суду» для жителей Донецка. В связи с этим, Европейский суд, в данном случае, оценивал дело с точки зрения конкретных действий государственных органов, направленных на организацию судебной системы в условиях продолжающегося конфликта.

Читайте такжеЕСПЧ отклонил иски жителей оккупированного Донецка против УкраиныСуд принял во внимание, что Украина внесла поправки в закон, в соответствии с которыми юрисдикция соответствующих судов была перемещена на контролируемую Украиной территорию (данные суды также имели бы юрисдикцию и в отношении административных дел заявителей). А отсутствие каких-либо доказательств того, что личная ситуация заявителей не позволяла им использовать эту систему, заставила Суд сделать вывод, что неспособность заявителей предъявить свои требования в судах в своем городе не нарушила саму суть их права доступа к суду. Ограничение этого права было обусловлено объективным фактом военных действий в тех регионах, которые не контролировались Украиной.

Решение по делу «Цезарь и другие против Украины», безусловно, является очень важным, и, скорее всего, подпадает под категорию прецедентных. Однако подобные вопросы рассматривались в Страсбурге не впервые. В прошлом году Европейский суд в деле «Хлебик против Украины», установил, что, в условиях продолжающегося конфликта, Украиной были предприняты все возможные шаги для организации судебной системы таким образом, чтобы она соответствовала требованиям статьи 6 Европейской конвенции по правам человека. Собственно, в этом деле Суд также установил, что Украина предприняла все разумные и ожидаемые от нее действия для того, чтобы гарантировать доступ к судебной системе жителям территорий, неподконтрольных государству.

Именно решение ЕСПЧ по делу «Хлебника» может считаться первой победой Украины по делам об «оккупации ОРДЛО». В нем впервые было закреплено, что Украина не отвечает за последствия потери контроля над территорией в Луганской области. Однако, в силу специфичности этого дела (дело касалось потерянного судебного дела), текст решения в этом деле нельзя экстраполировать на все дела, связанные, тем или иным образом, с неподконтрольной территорией. В этом смысле решение по делу «Цезарь и другие против Украины» является более универсальным и применимым к различным вопросам, связанным с ответственностью Украины за обеспечение прав своих граждан на неподконтрольных государству территориях.

Александр Дементьев, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры»