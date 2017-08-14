В ЕСПЧ передано почти 4 тысячи дел, связанных с конфликтом в Крыму и на Донбассе
150 дел касаются исчезновения людей во время конфликта, убийств и похищения родственников заявителей, получения телесных повреждений.
В Европейский суд по правам человека передано почти 4 тысячи дел, связанных с конфликтом в Крыму и на Донбассе.
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ) в Twitter.
"В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) почти 4 тыс. дел, связанных с конфликтом в Крыму и на востоке Украины", - говорится в сообщении.
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Также сказано, что 3,5 тыс. дел на востоке Украины связаны с уничтожением и повреждением имущества, доступом к правосудию, пенсиями, дискриминацией, участием в местных выборах.
Вместе с тем отмечается, что еще 150 дел касаются исчезновения людей во время конфликта, убийств и похищения родственников заявителей, получения телесных повреждений.
"Более 250 дел касаются военных и их родственников", - сообщают в МВОТ.