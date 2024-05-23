Такое существо ученые назвали Radnorscolex latus.

В Герефордшире (графство в Англии) ученые нашли древнего червя, который был плотоядным хищником и высовывал свою глотку, чтобы поймать и съесть добычу. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что такое существо назвали Radnorscolex latus. Его нашли в заброшенном викторианском карьере в селе Лейнтвардин возле валлийской границы. Исследователи говорят, что этот морской червь жил на морском дне примерно 425 миллионов лет назад, когда регион находился под водой.

По данным анализа, он имел выдвижную глотку, которая могла выдвигаться на морское дно, чтобы схватить добычу, которая спрятана в осадке.

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Куратор отдела ископаемых членистоногих в Музее доктор Ричи Говард рассказал, что Radnorscolex напоминает гигантских червей из голливудского блокбастера "Дюна".

"Мы считаем, что они не были слишком привередливыми в выборе пищи и, скорее всего, просто засовывали свое горло в грязь и хватали все, что могли найти. В этом отношении они, безусловно, заставляют вас думать о песчаных червях в Дюне", - заметил он.

Несмотря на то, что ископаемые остатки Radnorscolex были впервые обнаружены сто лет назад, технологии были недостаточно развиты, чтобы позволить палеонтологам исследовать их во всех деталях.

В свою очередь эксперты из Музея естествознания в Лондоне использовали самые современные методы визуализации для того, чтобы проанализировать останки. Как оказалось, на голове у Radnorscolex были ряды острых зубов и крючков, с помощью которых он цеплялся за землю и тянул свое тело вперед, чтобы передвигаться. Несмотря на то, что это был хищник, анализ показывает, что существо вырастало лишь до 8 см в длину.

Ученые говорят, что Radnorscolex принадлежит к группе вымерших червеобразных животных, известных как Palaeoscolecids, которые полностью исчезли примерно 400 млн лет назад из-за быстрых изменений климата и уровня моря.

Другие научные открытия

Ранее исследователи опубликовали видео, на котором можно увидеть, как обезьяны-капуцины используют каменные орудия, чтобы найти пищу в бразильском национальном парке Убахара. Команде ученых удалось зафиксировать всего 214 таких случаев, показывающих, что обезьяны входят в каменный век.

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