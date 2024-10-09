Ученые "увидели", что горы могут образовываться не только после столкновения литосферных плит.

Ученые обнаружили довольно странный процесс на планете, в ходе которого земная кора может "капать" в слой, который находится посередине, под растущими горными хребтами. Так называемое "литосферное капание" уже происходит под Андами, в Центральной Азии, вдоль западного побережья Канады, а также в США, на Тихоокеанском северо-западе.

Кроме того, геологи обнаружили, что аналогичный процесс происходит и на Анатолийском плато в Турции, пишет Live Science.

Полученные данные, как сообщается, могут рассказать о том, как строятся горы и бассейны на таких планетах, как Венера или Марс, где нет подвижных тектонических плит, которые врезаются друг в друга, создавая рельеф, как это происходит на Земле.

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"Речь идет о том, чтобы понять, как тектоника может работать на планетах, где нет плит", - говорит автор исследования, докторант тектонофизики в Университете Торонто А. Джулия Андерсен. Она отмечает, что Земля является единственной известной нам планетой с плитами в Солнечной системе, хотя другие планеты тоже не плоские.

Исследователи заявляют, что вулканические извержения могут изливать лаву на поверхности этих планет. Но формы рельефа также могут создаваться, когда литосфера, состоящая из коры и относительно хрупкого верхнего слоя мантии, становится особенно толстой.

Горы создают большое давление на нижнюю литосферу и в зонах высокого давления под возвышающимися пиками может происходить новая минерализация. Некоторые из этих минералов плотнее, чем мантия "на нижнем уровне":

"В любой физической системе, если материал с большей плотностью находится поверх материала с меньшей плотностью, он тонет или капает".

Но эта идея все еще спорна, по словам геофизика из Технологического института Джорджии Митчелл Макмиллан, который не принимал участия в исследовании. Хоть он и считает, что на Земле, скорее всего, происходит "литосферное капание", но, по его словам, бывает трудно отделить признаки этого процесса.

Один из них заключается в том, что "литосферное капание" может втягивать кору в морщинистые хребты и долины, образуя небольшие горы. Однако в Турции таких признаков "скрытого каплеобразования" не было. Предыдущие исследования демонстрировали, что сейсмические волны, проходящие через кору под массивным Анатолийским плато, двигаются быстрее, чем в среднем, что говорит о разнице в плотности и температуре в этих областях.

На поверхности единственным признаком того, что происходит что-то странное, была котловина Конья - неясно очерченная круглая котловина площадью около 4196 квадратных километров в южной части плато, говорится в материале.

Андерсен и ее команда провели геофизический анализ рельефа бассейна и поставили эксперимент на лабораторном стенде, чтобы имитировать образование этой большой впадины. Они использовали густой, липкий полимер, чтобы представить среднюю мантию, и смесь глины и полимера для более жесткой верхней мантии, а затем покрыли все "корой" из кремния и керамики. Когда их оставили в покое, глино-полимерный слой начал "капать" в искусственную мантию. Примечательно, что "кора" сверху не была нарушена. Со временем начался второй капельный процесс, в результате которого поверхность осталась незапятнанной. Анализ реального бассейна Конья показывает, что там происходит то же самое.

По словам Андерсен, исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предполагает, что подобный процесс может происходить вокруг многих горных хребтов по всему миру.

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