Некоторые из уникальных горных хребтов достигают 38 км.

Ученые уверены, что в недрах планеты спрятаны вершины, которые 4,5 раза выше Эвереста. Сейчас эта гора, высотой 8,8 км, считается самой высокой на Земле.

Как пишет Futurism, таинственные гигантские горные хребты называются зонами сверхнизких скоростей. По словам исследователей, они скрыты на границе ядра и мантии Земли на глубине около 3000 км.

Геолог из Алабамского университета Саманта Хансен рассказала о своем исследовании с коллегами. Они обнаружили, что эти спрятанные под землей хребты расположены буквально повсюду, однако их происхождение пока непонятно. По одной из теорий, это остатки древних океанических корок, которые были вдавлены глубоко в недра планеты. Другая теория утверждает, что это перегретые ядром части мантии.

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Ученые обнаружили скрытые горные хребты с помощью сейсмологических станций в Антарктиде. Самые высокие из них порой достигают шокирующих 38 километров. Они полностью скрыты от глаз людей.

В то же время отмечается, что рядом с внутренними горами также расположены и другие таинственные структуры глубокой земли - провинции с низкой скоростью сдвига или "капли", как их еще называют ученые. По мнению исследователей, новые объекты могут дать ценные подсказки, относительно смещения и столкновения тектонических плит, когда они движутся из земной коры в более глубокие слои мантии.

По словам Хансена, эти гигантские мистические внутренние пики, вероятно, существуют по всей планете, Что противоречит идее, что они были дном древнего океана. Новое исследование доказывает, что эти загадочные структуры намного сложнее, чем считалось ранее, но необходимы дополнительные исследования.

Другие интересные научные открытия

Недавно ученые разгадали тайну загадочных дыр на морском дне. На дне Средиземного моря нашли дорогу, которую построили 7000 лет назад.

В то же время в пустыне на северо-западном китайском регионе Синьцзян началось бурение самой глубокой в стране скважины. Будет вырыта узкая шахта глубиной 11 100 метров, которая пройдет через 10 континентальных слоев и достигнет меловой системы в земной коре – наслоения пород, которые датируются 145 миллионами лет.

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